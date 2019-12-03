В Петербурге обсудят вопросы благоустройства пляжей

На заседании петербургского законодательного собрания в среду, 4 декабря, обсудят вопросы благоустройства пляжей, сообщает kp.ru.

«Мы хотим, чтобы пляжи были отнесены к объекту благоустройства, а значит, на них автоматически распространятся все требования по их содержанию, в том числе по обеспечению доступной среды», — заявил депутат Денис Четырбок.

По его словам, городские пляжи должны быть в бесплатном доступе — с набором лежаков, кабинами для переодевания и в идеале Wi-Fi.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появится более десяти новых пляжей к лету 2020 года.