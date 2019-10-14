В Подмосковье появится более десяти новых пляжей к лету 2020 года

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В Московской области появится более десяти новых пляжей к лету 2020 года. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
В Подмосковье появится более десяти новых пляжей к лету 2020 года
  • ©mos.ru

Всего в Подмосковье насчитывается более 100 пляжей, но не все оборудованы должным образом. В области намерены создавать новые места для купания и отдыха.

«Для того чтобы это были действительно благоустроенные пляжи, бюджет на их организацию нужно закладывать уже сейчас», — пояснил Хайкин.

В соответствии со стандартами региона, на каждом пляже должны присутствовать спасатели. Также необходимы баки, душевые, туалеты, урны. Перед каждым сезоном территорию засыпают чистым песком. Кроме того, должен быть договор на постоянный вывоз мусора.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане продлили программу благоустройства городской среды.

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