В Верховный суд Удмуртии направили дело о вооружённых нападениях

Уголовное дело против обвиняемых в вооружённых нападениях на организации и граждан в Ижевске направлено в Верховный суд Удмуртии, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

По имеющимся данным, нападения совершали четыре участника вооружённой группировки.

Злоумышленники незаконно хранили и перевозили оружие, в том числе пистолеты, охотничьи ружья и боеприпасы к ним.

Летом 2018 года преступники совершили два разбойных нападения на отделение банка и автосалон. Общая сумма ущерба оценивается в 8 млн рублей. Пострадали два человека.

Ранее Пятый канал сообщал, что экс-кассира из Татарстана обвинили в серии налётов на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге.