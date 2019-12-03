В Верховный суд Удмуртии направили дело о вооружённых нападениях

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Уголовное дело против обвиняемых в вооружённых нападениях на организации и граждан в Ижевске направлено в Верховный суд Удмуртии, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.
В Верховный суд Удмуртии направили дело о вооружённых нападениях
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

По имеющимся данным, нападения совершали четыре участника вооружённой группировки.

Злоумышленники незаконно хранили и перевозили оружие, в том числе пистолеты, охотничьи ружья и боеприпасы к ним.

Летом 2018 года преступники совершили два разбойных нападения на отделение банка и автосалон. Общая сумма ущерба оценивается в 8 млн рублей. Пострадали два человека.

Ранее Пятый канал сообщал, что экс-кассира из Татарстана обвинили в серии налётов на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге.

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