В Верховный суд Удмуртии направили дело о вооружённых нападениях
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- РИА Новости
По имеющимся данным, нападения совершали четыре участника вооружённой группировки.
Злоумышленники незаконно хранили и перевозили оружие, в том числе пистолеты, охотничьи ружья и боеприпасы к ним.
Летом 2018 года преступники совершили два разбойных нападения на отделение банка и автосалон. Общая сумма ущерба оценивается в 8 млн рублей. Пострадали два человека.
Ранее Пятый канал сообщал, что экс-кассира из Татарстана обвинили в серии налётов на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге.