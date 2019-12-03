Медведев поручил разработать критерии установки знаков дорожных камер

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил специальной комиссии и главе МВД оценить критерии установки предупреждающих знаков перед передвижными камерами на автомобильных дорогах.
Медведев поручил разработать критерии установки знаков дорожных камер
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в ходе встречи с гражданами в общественной приёмной «Единой России» один из посетителей обратил внимание Медведева на то, что водители часто применяют резкое торможение, в последний момент увидев передвижные камеры, и предложил устанавливать перед ними специальные дорожные знаки.

Медведев, в свою очередь, отметил, что при решении вопроса об установке камер и предупреждающих знаков необходимо исключить возможность «манипулирования» со стороны сотрудников ГИБДД.

«Дорожные знаки ставят не ради того, чтобы казна пополнялась или тем более карман гаишника… дорожные знаки стоят для другого, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий, и они должны ставиться разумно», — предупредил российский премьер.

Ранее Медведев пообещал проанализировать предложение о снижении допустимого превышения скорости до 10 км/ч, чтобы это не привело к штрафу водителей, которые не собирались нарушать ПДД.

В конце августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН выразил мнение, что в установке частных камер видеофиксации на дорогах больше минусов, чем плюсов.

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