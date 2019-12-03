В московском метро с февраля подорожает проезд

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С 1 февраля 2020 года билеты на одну поездку в московском метро подорожают на два рубля.
В московском метро с февраля подорожает проезд
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Однократная поездка по карте «Тройка» в метро, на МЦК и МЦД в Центральной зоне будет стоить 40 рублей вместо нынешних 38 рублей.

А билет «Единый» на одну поездку будет стоить 57 рублей вместо нынешних 55. Стоимость разовой поездки по тарифу «90 минут» будет 62 рубля вместо 59 рублей. Отмечается, что не изменится стоимость безлимитных проездных билетов на все виды транспорта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к заседанию президиума московского правительства.

«Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 года», — говорится в материалах.

Отмечается, что в среднем по 2020 году повышение цен составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приоритетных направлениях расходов бюджета, рассчитанного на 2020—2022 годы. Об этом сообщала НСН.

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