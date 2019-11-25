В Москве начали строить станцию метро «Университет дружбы народов»
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
«Значительная часть линии пройдёт в границах старой Москвы. Разгрузятся Калужско-Рижская, Сокольническая линии метро, и в целом улучшится транспортная система в этом районе, метро для многих станет ближе», — заявил мэр Сергей Собянин.
По его словам, ветка очень важна и для Новой Москвы, в том числе для Коммунарки, Щербинки и Троицка.
Глава города выразил надежду, что первый этап завершится в 2023 году.
Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» БКЛ открыли для пассажиров.