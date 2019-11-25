В Москве начали строить станцию метро «Университет дружбы народов»

Короткая ссылка
На Коммунарской линии Московского метрополитена начали строить станцию «Университет дружбы народов», сообщает kp.ru.
В Москве начали строить станцию метро «Университет дружбы народов»
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Значительная часть линии пройдёт в границах старой Москвы. Разгрузятся Калужско-Рижская, Сокольническая линии метро, и в целом улучшится транспортная система в этом районе, метро для многих станет ближе», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, ветка очень важна и для Новой Москвы, в том числе для Коммунарки, Щербинки и Троицка.

Глава города выразил надежду, что первый этап завершится в 2023 году.

Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» БКЛ открыли для пассажиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить