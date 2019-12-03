Стартовал новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия»

Новый сезон всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стартовал на площадке Совета Федерации, сообщает ФАН.

В состязании ежегодно принимают участие тысячи молодых людей из всех регионов России. Они представляют свои проекты, нацеленные на улучшение социально-экономического положения городов и сёл.

«Я думаю, что старт этого сезона будет особенно успешным, особенно удачным. Удивительная атмосфера творчества, удивительная атмосфера желания идти вперёд. И мне кажется, проигравших не будет в этом проекте, все обязательно станут победителями, потому что каждый из вас что-то из этого проекта почерпнёт», — заявила член Совета Федерации Лилия Гумерова.

Авторы наиболее актуальных инициатив получают поддержку, образовательные гранты, льготы при поступлении в российские вузы, стажировки и возможность трудоустройства в крупных российских компаниях.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Москве состоялась встреча экспертов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».