Стартовал новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия»

Короткая ссылка
Новый сезон всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стартовал на площадке Совета Федерации, сообщает ФАН.
Стартовал новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия»
  • РИА Новости

В состязании ежегодно принимают участие тысячи молодых людей из всех регионов России. Они представляют свои проекты, нацеленные на улучшение социально-экономического положения городов и сёл.

«Я думаю, что старт этого сезона будет особенно успешным, особенно удачным. Удивительная атмосфера творчества, удивительная атмосфера желания идти вперёд. И мне кажется, проигравших не будет в этом проекте, все обязательно станут победителями, потому что каждый из вас что-то из этого проекта почерпнёт», — заявила член Совета Федерации Лилия Гумерова.

Авторы наиболее актуальных инициатив получают поддержку, образовательные гранты, льготы при поступлении в российские вузы, стажировки и возможность трудоустройства в крупных российских компаниях.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Москве состоялась встреча экспертов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить