В Москве прошла встреча экспертов конкурса «Моя страна — моя Россия»

В столице состоялась встреча экспертов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который проходит в этом году уже в 16-й раз, сообщает Пятый канал.

Цель конкурса — помочь молодёжи реализовать свои идеи. Все проекты тщательно изучают ведущие специалисты в области образования, экономики, здравоохранения, транспорта и других направлений науки и культуры.

«Каждый, у кого есть идеи, как преобразовать жизнь в своём городе, в своём селе, может предложить инициативы», — рассказала руководитель конкурса Лариса Пастухова.

Конкурс входит в состав платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Москве состоялось открытие международного конкурса «Мой первый бизнес».