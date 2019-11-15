В Москве прошла встреча экспертов конкурса «Моя страна — моя Россия»
- @konkursmoyastrana
Цель конкурса — помочь молодёжи реализовать свои идеи. Все проекты тщательно изучают ведущие специалисты в области образования, экономики, здравоохранения, транспорта и других направлений науки и культуры.
«Каждый, у кого есть идеи, как преобразовать жизнь в своём городе, в своём селе, может предложить инициативы», — рассказала руководитель конкурса Лариса Пастухова.
Конкурс входит в состав платформы «Россия — страна возможностей».
Ранее «Взгляд» сообщал, что в Москве состоялось открытие международного конкурса «Мой первый бизнес».