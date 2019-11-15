В Москве прошла встреча экспертов конкурса «Моя страна — моя Россия»

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В столице состоялась встреча экспертов всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который проходит в этом году уже в 16-й раз, сообщает Пятый канал.
В Москве прошла встреча экспертов конкурса «Моя страна — моя Россия»
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Цель конкурса — помочь молодёжи реализовать свои идеи. Все проекты тщательно изучают ведущие специалисты в области образования, экономики, здравоохранения, транспорта и других направлений науки и культуры.

«Каждый, у кого есть идеи, как преобразовать жизнь в своём городе, в своём селе, может предложить инициативы», — рассказала руководитель конкурса Лариса Пастухова.

Конкурс входит в состав платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Москве состоялось открытие международного конкурса «Мой первый бизнес».

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