Эксперт оценил идею ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права

Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу Госавтоинспекции об исключении «площадки» из экзамена при сдаче на права.

По мнению специалиста, в этом нововведении есть логика.

«Скорее всего, это сделано для того, чтобы экономить время сдачи экзаменов. Действительно, «площадка» как экзамен устарела: её очень просто заучить, она проверяет только первоначальные навыки. «Площадку» сдают многие, а «город» сдают не все, поэтому ГИБДД решила исключить экзамен», — пояснил Гуляев.

Ранее глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.