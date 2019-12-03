Эксперт оценил идею ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права

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Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу Госавтоинспекции об исключении «площадки» из экзамена при сдаче на права.
Эксперт оценил идею ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По мнению специалиста, в этом нововведении есть логика.

«Скорее всего, это сделано для того, чтобы экономить время сдачи экзаменов. Действительно, «площадка» как экзамен устарела: её очень просто заучить, она проверяет только первоначальные навыки. «Площадку» сдают многие, а «город» сдают не все, поэтому ГИБДД решила исключить экзамен», — пояснил Гуляев.

Ранее глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.

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