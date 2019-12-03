Число пожаров в Татарстане снизилось на 6% за пять лет

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Количество пожаров в Татарстане снизилось на 6% за пять лет, погибших — на 11,8%. Об этом заявил начальник регионального ГУ МЧС России Рафис Хабибуллин, передаёт Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу министерства.
Число пожаров в Татарстане снизилось на 6% за пять лет
  • РИА Новости

За 11 месяцев 2019 года показатели сократились на 3,3% и 0,8% соответственно.

Как отметил Хабибуллин, с нынешнего года изменился порядок учёта пожаров — теперь под данную категорию попадает любое возгорание, даже если в результате не было потерпевших и материального ущерба.

Также изменён учёт погибших. В их число стали входить те, кто скончался в больнице после происшествия.

Среди основных причин пожаров, приведших к гибели людей, названы неосторожное обращение с огнём (55,7%), нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов (20,9%), нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печей (10%).

Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области рассказали о помощи пострадавшим от пожара в посёлке Ис.

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