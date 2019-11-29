Власти Свердловской области рассказали о помощи пострадавшим от пожара в посёлке Ис

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о помощи пострадавшим от пожара в посёлке Ис, сообщает URA.RU.

В частности, по его словам, планируется выделить 32 млн рублей на покупку квартир на вторичном рынке.

Встреча Куйвашева с жильцами дома и школьниками, помогавшими в тушении пожара и эвакуации, состоялась 29 ноября в посёлке. С просьбой оказать поддержку к губернатору обратился глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасёнок.

«Вам только нужно набраться терпения на время оформления договоров купли-продажи. Деньги на приобретение жилья мы выделим все до копейки», — сказал Куйвашев.

Пожар произошёл поздно вечером 22 ноября, пострадали шестеро жильцов.

В июне ФАН сообщало, что названа причина хлопка бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Сочи.