Шестеро пострадали при пожаре в жилом доме Свердловской области

В посёлке Ис Свердловской области произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме, в результате которого пострадали шестеро жильцов, сообщили в региональном МЧС России.

«На осмотр в больницу направлены шесть человек», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

Глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасёнок, в свою очередь, уточнил, что травмы у пострадавших несерьёзные.

«Отравления угарным газом, порезы, детей среди пострадавших нет», — приводит его слова ТАСС.

В настоящее время пожар локализован на площади 600 кв. м.

Спасателям удалось эвакуировать всех жильцов.

«Все люди эвакуированы, всего около 15 семей, дети тоже есть. Все сейчас разошлись по родственникам, но кому тяжело совсем, рядом в школе сделали резервный пункт», — отметили в ведомстве.

Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области.

В августе URA.RU передавало о начале доследственной проверки по факту гибели трёх человек при пожаре в Курганской области.