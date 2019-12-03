Подмосковным предпринимателям рассказали о возможностях Портала поставщиков

Подмосковные предприниматели приняли участие в обучающем семинаре «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса» по работе с Порталом поставщиков, сообщает НСН.

Участники мероприятия ознакомились с возможностями аналитики портала и нюансами его работы. Кроме того, они узнали о лайфхаках, которые будут полезны как для новичков, так и для опытных поставщиков.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что в текущем году для бизнеса Подмосковья в Портал поставщиков был интегрирован «Электронный магазин Московской области» и стала доступна технология единой точки входа.

«Теперь предприниматели, работающие на этих ресурсах, могут получить доступ ко всем их инструментам, не проходя повторную аутентификацию. Это стало очередным шагом, благодаря которому работа подмосковных поставщиков на портале станет ещё проще и эффективнее», — подчеркнул Дёгтев.

Участие в семинаре «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса» приняли более 70 представителей малого и среднего предпринимательства Подмосковья.

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