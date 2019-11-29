Для краснодарских предпринимателей проведут сессию «Мой бизнес: встречи по делу»

Деловая сессия «Мой бизнес: встречи по делу» пройдёт 2 декабря в Краснодаре, сообщает портал «Юга.ру».

Она организована Министерством экономического развития России в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Гостям расскажут об основных инструментах госпрограмм поддержки МСП, а также о единой национальной цифровой системе «Мой бизнес».

Среди спикеров — исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова, руководитель проекта «Школа молодого предпринимателя» Кристина Сильченко и начальник Центра сопровождения инвестиционных проектов Василий Воробьёв.

Ранее НСН сообщала, что на конференции Московской торгово-промышленной палаты «Коворкинг как социальный проект развития малого и микробизнеса» рассказали о проблемах и перспективах этой отрасли.