В Москве обсудили проблемы и перспективы современных коворкингов

На конференции Московской торгово-промышленной палаты «Коворкинг как социальный проект развития малого и микробизнеса» рассказали о проблемах и перспективах этой отрасли, сообщает НСН.

По словам эксперта Гильдии операторов офисного пространства и коворкинга Станислава Москалёва, одним из недостатков современных коворкингов является отсутствие мобильности. Эту проблему можно решить созданием единой сети недорогих мест, размещённых в различных частях города.

«Они должны быть подчинены единой концепции и иметь возможность получать все те услуги, которые находятся в центральном месте. В остальных точках они тоже должны иметь возможность быстро, оперативно их получать без дополнительных долгих согласований с максимальной автоматизацией процессов», — подчеркнул эксперт.

В рамках конференции также обсудили необходимость делать коворкинги мобильными и масштабируемыми не только в рамках района или города, но и учитывать при их размещении города-спутники и Новую Москву.