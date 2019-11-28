В Москве обсудили проблемы и перспективы современных коворкингов

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На конференции Московской торгово-промышленной палаты «Коворкинг как социальный проект развития малого и микробизнеса» рассказали о проблемах и перспективах этой отрасли, сообщает НСН.
В Москве обсудили проблемы и перспективы современных коворкингов
  • Pixabay

По словам эксперта Гильдии операторов офисного пространства и коворкинга Станислава Москалёва, одним из недостатков современных коворкингов является отсутствие мобильности. Эту проблему можно решить созданием единой сети недорогих мест, размещённых в различных частях города.

«Они должны быть подчинены единой концепции и иметь возможность получать все те услуги, которые находятся в центральном месте. В остальных точках они тоже должны иметь возможность быстро, оперативно их получать без дополнительных долгих согласований с максимальной автоматизацией процессов», — подчеркнул эксперт.

В рамках конференции также обсудили необходимость делать коворкинги мобильными и масштабируемыми не только в рамках района или города, но и учитывать при их размещении города-спутники и Новую Москву.

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