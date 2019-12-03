В правительстве Москвы оценили успехи столичных школ в международном рейтинге

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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала результаты международного исследования качества образования PISA 2018, согласно которым столичные школьники значительно улучшили свои позиции в мировом рейтинге.
В правительстве Москвы оценили успехи столичных школ в международном рейтинге
  • РИА Новости

Как сообщает НСН, она отметила, что заметного улучшения позиций удалось добиться, в частности, благодаря модернизации московских школ, которая проходила в столице на протяжении последних восьми лет.

«В основу этой реформы был зaложен подход, при котором в системе обрaзовaния глaвным является ученик и школы должны конкурировaть зa ученикa. Исходя из этого, был осуществлён переход нa нормaтивно-подушевое финaнсировaние школ, в рaмкaх которого все школы стaли получaть одинaковое финaнсировaние в рaсчёте нa одного ученикa. Был взят курс нa то, чтобы сформировaть рaвные возможности в кaждой школе для обеспечения кaчественного обрaзовaния. Сегодняшние результaты покaзывaют, что нaм это удaлось», — подчеркнула Ракова.

Заместитель мэра также добавила, что Москва приняла участие в исследовании в качестве отдельной территории и как регион в составе России.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что по результатам очередного раунда сравнительных исследований качества школьного образования в разных странах мира международной программы PISA московские школы улучшили результаты по всем направлениям.

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