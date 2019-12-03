В Хельсинки прошла встреча губернатора Петербурга с президентом Финляндии
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В ходе встречи Беглов указал на активное развитие сотрудничества между Петербургом и Финляндией. В том числе, по его словам, только за последние восемь месяцев товарооборот между ними увеличился более чем на 20%.
«Мы приветствуем успехи петербургских компаний в Финляндии и благодарны финским регионам-партнёрам, оказывающим поддержку петербургскому бизнесу», — отметил Александр Беглов.
Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество в экономической сфере и развитие партнёрства в области охраны окружающей среды.
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