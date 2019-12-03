В Хельсинки прошла встреча губернатора Петербурга с президентом Финляндии

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В Хельсинки состоялась официальная встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщают «Невские новости».
В Хельсинки прошла встреча губернатора Петербурга с президентом Финляндии
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В ходе встречи Беглов указал на активное развитие сотрудничества между Петербургом и Финляндией. В том числе, по его словам, только за последние восемь месяцев товарооборот между ними увеличился более чем на 20%.

«Мы приветствуем успехи петербургских компаний в Финляндии и благодарны финским регионам-партнёрам, оказывающим поддержку петербургскому бизнесу», — отметил Александр Беглов.

Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество в экономической сфере и развитие партнёрства в области охраны окружающей среды.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 4 декабря отправится с рабочей поездкой во Францию.

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