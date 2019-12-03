Чайка встретился с генпрокурором Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Генеральный прокурор России Юрий Чайка встретился со своим саудовским коллегой Саудом ибн Абдуллой аль Муаджебом аль Шарифом в Эр-Рияде.

В состав российской делегации также вошли заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, руководители и прокуроры профильных подразделений.

Как отметил Чайка, двусторонние отношения направлены на укрепление мира и безопасности, а прокуратуры в данном процессе играют одну из основных ролей.

Он также напомнил о подписании в апреле 2019 года в Москве меморандума о сотрудничестве между прокуратурами России и Саудовской Аравии. Документ предусматривает, в частности, обмен информацией о национальных правовых системах и законодательстве.

Чайка заявил, что считает встречу первым важным шагом на совместном пути по практической реализации меморандума.

Кроме того, генпрокурор пригласил иностранных коллег на встречу в России, посвящённую в том числе вопросам обеспечения информационной безопасности и противодействия преступлениям с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

В ходе рабочей поездки Чайка встретился и с министром юстиции Саудовской Аравии Валидом Бен Мухаммедом аль-Самаани.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 4 декабря отправится с рабочей поездкой во Францию.