Чайка встретился с генпрокурором Саудовской Аравии в Эр-Рияде
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
В состав российской делегации также вошли заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, руководители и прокуроры профильных подразделений.
Как отметил Чайка, двусторонние отношения направлены на укрепление мира и безопасности, а прокуратуры в данном процессе играют одну из основных ролей.
Он также напомнил о подписании в апреле 2019 года в Москве меморандума о сотрудничестве между прокуратурами России и Саудовской Аравии. Документ предусматривает, в частности, обмен информацией о национальных правовых системах и законодательстве.
Чайка заявил, что считает встречу первым важным шагом на совместном пути по практической реализации меморандума.
Кроме того, генпрокурор пригласил иностранных коллег на встречу в России, посвящённую в том числе вопросам обеспечения информационной безопасности и противодействия преступлениям с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
В ходе рабочей поездки Чайка встретился и с министром юстиции Саудовской Аравии Валидом Бен Мухаммедом аль-Самаани.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 4 декабря отправится с рабочей поездкой во Францию.