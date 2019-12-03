Москва улучшила позиции в мировом рейтинге качества образования

По результатам очередного раунда сравнительных исследований качества школьного образования в разных странах мира Международной программы PISA московские школы улучшили результаты по всем направлениям.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы, в тестировании за 2018 год участвовали 7289 школьников 2002 года рождения из 151 школы, отобранные случайным образом.

Согласно результатам исследования, по сравнению с итогами 2016 года московские школьники улучшили результат по всем направлениям.

По уровню читательской грамотности москвичи увеличили свой балл с 519 до 534 и поднялись с VI на III место в мире.

По уровню математической грамотности результат московских школьников вырос с 531 до 534 баллов — теперь Москва находится на V месте в мире.

В сфере естественнонаучной грамотности московские школьники заработали 528 вместо 513 баллов и поднялись с XII сразу на VI место.

«Поздравляю ребят и учителей. Это огромный успех московского образования, который складывается из тысяч школьных побед московских детей. И эти победы не случайны», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве введено в эксплуатацию более 250 школ за девять лет.