СМИ: В Госдуму внесут законопроект об использовании данных частных детективов в уголовном судопроизводстве

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В Госдуму планируют внести законопроект об использовании данных частных детективов в уголовном судопроизводстве, сообщает «Парламентская газета».
СМИ: В Госдуму внесут законопроект об использовании данных частных детективов в уголовном судопроизводстве
  • РИА Новости

«Цель законопроекта — чтобы доказательствами по делу в рамках уголовного судопроизводства могли быть результаты детективной деятельности, чтобы их оценивали одинаково, например, с показаниями свидетелей», — заявил автор документа, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, расширение полномочий детективов придаст совершенно другой вес результатам деятельности сыщиков.

Поправки также разъясняют значение термина «результаты частной детективной деятельности» и определяют обстоятельства, которые подлежат рассмотрению по уголовному делу. Среди них — информация о соучастниках преступления, об очевидцах преступления, о месте нахождения предметов и орудий преступления.

Выборный намерен внести документ на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

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