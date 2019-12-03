СМИ: В Госдуму внесут законопроект об использовании данных частных детективов в уголовном судопроизводстве

В Госдуму планируют внести законопроект об использовании данных частных детективов в уголовном судопроизводстве, сообщает «Парламентская газета».

«Цель законопроекта — чтобы доказательствами по делу в рамках уголовного судопроизводства могли быть результаты детективной деятельности, чтобы их оценивали одинаково, например, с показаниями свидетелей», — заявил автор документа, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, расширение полномочий детективов придаст совершенно другой вес результатам деятельности сыщиков.

Поправки также разъясняют значение термина «результаты частной детективной деятельности» и определяют обстоятельства, которые подлежат рассмотрению по уголовному делу. Среди них — информация о соучастниках преступления, об очевидцах преступления, о месте нахождения предметов и орудий преступления.

Выборный намерен внести документ на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.