В Петербурге пройдёт Международный молодёжный форум

В Петербурге 6 декабря в седьмой раз пройдёт Международный молодёжный форум, участниками которого станут 700 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга, среди участников будут руководители и лидеры организаций, работающих с молодёжью, активисты, молодые люди, которые не участвуют в деятельности профильных организаций, а также руководители и представители европейских молодёжных объединений.

В рамках форума будут подведены итоги государственной молодёжной политики Петербурга за год, выстроен процесс взаимодействия с иностранными лидерами и активистами, создана площадка для диалога и обмена опытом среди молодёжи.

Программа мероприятия будет работать по трём основным направлениям: открытые лекции, образовательная программа (с мастер-классами по навыкам soft skills) и пространство для взаимодействия, включающее персональные и тематические нетворкинг-сессии.

В пресс-службе отметили, что за время существования проекта в нём приняли участие более шести тыс. молодых людей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге открылся Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».