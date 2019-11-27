Международный медиафорум молодых журналистов открылся в Петербурге
- РИА Новости
Его участниками стали представители 35 стран и 50 российских регионов.
Они обсудят, чем интересны аудитории новые формы диалога и какую роль в медиапространстве играют блогеры. Также планируется поднять тему распространения фейковых новостей в интернете.
Кроме того, состоится конкурс на лучший сценарий репортажей о Петре I. Программа также включает экскурсии в Выборг, Псков и Великий Новгород.
Ранее телеканал «360» сообщал о форуме «Стартап-2019» в Московской области.