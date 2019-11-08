В Подмосковье открылся форум «Стартап-2019»

Короткая ссылка
В Московской области открылся форум «Стартап-2019», сообщает телеканал «360».
В Подмосковье открылся форум «Стартап-2019»
  • Pixabay

В течение двух месяцев молодые предприниматели смогут развивать бизнес-проекты и повышать уровень знаний в маркетинге. Организатор — областное Министерство инвестиций и инноваций.

«Сейчас идёт большая волна цифровизации, обновляются возможности логистики, появляются всё новые и новые направления бизнеса, то, чего раньше не было», — заявил зампред правительства региона Вадим Хромов.

По его словам, мировая индустрия тех же компьютерных игр — это сотни миллиардов долларов выручки.

Как отметил Хромов, 30 лет назад об этом даже не думали и такую сферу с подобными цифрами даже не рассматривали.

«Поэтому наша задача — дать вам возможность пообщаться с менторами, с коучерами», — сказал он, обращаясь к участникам форума.

Ранее НСН сообщала о форуме «Молодой предприниматель Москвы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить