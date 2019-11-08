В Подмосковье открылся форум «Стартап-2019»

В Московской области открылся форум «Стартап-2019», сообщает телеканал «360».

В течение двух месяцев молодые предприниматели смогут развивать бизнес-проекты и повышать уровень знаний в маркетинге. Организатор — областное Министерство инвестиций и инноваций.

«Сейчас идёт большая волна цифровизации, обновляются возможности логистики, появляются всё новые и новые направления бизнеса, то, чего раньше не было», — заявил зампред правительства региона Вадим Хромов.

По его словам, мировая индустрия тех же компьютерных игр — это сотни миллиардов долларов выручки.

Как отметил Хромов, 30 лет назад об этом даже не думали и такую сферу с подобными цифрами даже не рассматривали.

«Поэтому наша задача — дать вам возможность пообщаться с менторами, с коучерами», — сказал он, обращаясь к участникам форума.

Ранее НСН сообщала о форуме «Молодой предприниматель Москвы».