В Подмосковье планируют закрыть два мусорных полигона до конца года
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- РИА Новости
Закрытие «Егорьевского», намеченное на 12 декабря, стало возможным благодаря комплексу по переработке отходов «Восток», который должны запустить 14-го числа. Мощность переработки составит 500 тыс. тонн в год.
Полигон «Непейно» завершит работу 20 декабря. Там хранились отходы IV класса опасности.
«Более 44 лет этот советский мусорный артефакт портил окружающую среду и отравлял жизнь местных жителей, но сейчас ему пришёл конец», — отметили в ведомстве.
После закрытия полигона отходы будут направлять в новые современные комплексы на рециклинг. Инвестиционная программа рекультивации «Непейно» уже утверждена. Запланировано устройство системы дегазации и очистки фильтрата в 2020—2021 годах.
Оставшиеся 12 полигонов предполагается закрыть до 2030 года.
Ранее пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН оценила объёмы переработки вторсырья в России.