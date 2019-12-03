В Подмосковье планируют закрыть два мусорных полигона до конца года

В Московской области планируют закрыть два мусорных полигона до конца 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Закрытие «Егорьевского», намеченное на 12 декабря, стало возможным благодаря комплексу по переработке отходов «Восток», который должны запустить 14-го числа. Мощность переработки составит 500 тыс. тонн в год.

Полигон «Непейно» завершит работу 20 декабря. Там хранились отходы IV класса опасности.

«Более 44 лет этот советский мусорный артефакт портил окружающую среду и отравлял жизнь местных жителей, но сейчас ему пришёл конец», — отметили в ведомстве.

После закрытия полигона отходы будут направлять в новые современные комплексы на рециклинг. Инвестиционная программа рекультивации «Непейно» уже утверждена. Запланировано устройство системы дегазации и очистки фильтрата в 2020—2021 годах.

Оставшиеся 12 полигонов предполагается закрыть до 2030 года.

Ранее пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН оценила объёмы переработки вторсырья в России.