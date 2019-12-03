В МВД России рассказали о задержании крупной банды наркоторговцев

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в нескольких регионах России 14 участников преступного сообщества, которых подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Как передаёт сайт «Аргументы и факты», операция проводилась сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России вместе с коллегами из Нижегородской и Челябинской областей при участии отряда специального назначения «Гром».

По данным МВД, в криминальную группировку входили операторы, курьеры, кладовщики, бухгалтер и человек, отвечавший за подбор персонала. Они изготавливали запрещённые вещества в подмосковных лабораториях. Операторы принимали заказы через мессенджеры. Кладовщики закладывали наркотики в тайники на территории Московского региона. Курьеры забирали товар и доставляли в различные субъекты России для дальнейшего сбыта. Выручку бухгалтер распределял между участниками сообщества.

По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК России. Фигуранты заключены под стражу, предварительное расследование продолжается.

Ранее kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России по Кемеровской области сообщал, что пенсионерка из Кемерова осуждена на пять лет за продажу наркотиков.