Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом под Белгородом
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Прокуратурой Белгородской области организована проверка в связи с ДТП с пассажирским автобусом в Старооскольском городском округе», — говорится в заявлении.
Отмечается, что, в частности, будет проверено исполнение перевозчиком законодательства в сфере пассажирских перевозок.
Ранее в Белгородской области в результате опрокидывания автобуса ПАЗ, следовавшего из села Преображенка в город Старый Оскол, пострадали пять человек.
В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.