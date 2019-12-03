Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом под Белгородом

Прокуратура Белгородской области начала проверку по факту ДТП с автобусом с пятью пострадавшими.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратурой Белгородской области организована проверка в связи с ДТП с пассажирским автобусом в Старооскольском городском округе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, в частности, будет проверено исполнение перевозчиком законодательства в сфере пассажирских перевозок.

Ранее в Белгородской области в результате опрокидывания автобуса ПАЗ, следовавшего из села Преображенка в город Старый Оскол, пострадали пять человек.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.