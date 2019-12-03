Адвокат Марии Хачатурян рассказал о дальнейших действиях обвинения и защиты

Ярослав Пакулин, адвокат Марии Хачатурян — одной из трёх сестёр, обвиняемых в убийстве отца, в беседе с RT рассказал о дальнейших действиях обвинения и защиты. Ранее Следственный комитет заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян.

«Экспертизы провели давно, сегодня таким образом обозначена отправка дела прокурору. Сейчас вместе с обвинительным заключением по старшим сёстрам и постановлением по младшей материалы направлены в Генеральную прокуратуру. У прокуратуры десятидневный срок для принятия решения, но его могут и продлить в связи с объёмом: каждое из дел — более 20 томов», — сказал он.

По словам адвоката, пока речь идёт о том, чтобы доводы защиты легли на стол прокурору, который будет изучать дело.

«Если прокурор сочтёт их весомыми, чтобы вернуть дело на дополнительное расследование, мы будем это только приветствовать. Если сочтёт, что дело готово для суда, значит, мы свои доводы будем излагать уже в суде», — отметил Пакулин.

Защита утверждает, что физическое и психологическое насилие по отношению к девушкам признано, но оценка этому дана неверная, и нужно вести речь о рамках необходимой обороны.

«Вокруг квалификации дела основной спор, к расследованию тоже есть вопросы. Мы считаем, что некоторые обстоятельства остались без должного внимания следователя. Такие, как неистребование материала, который готовился комиссией по делам несовершеннолетней в отношении Михаила Хачатуряна, которого хотели привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Члены комиссии не были допрошены», — отметил адвокат.

Ранее СК рассказал о результатах экспертиз.