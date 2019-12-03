В Москве прошла акция «Ночь на заводе»

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В столице в рамках городского проекта «Открой#Моспром» с 27 по 29 ноября прошла акция «Ночь на заводе», в которой приняли участие более 200 человек, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве прошла акция «Ночь на заводе»
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По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, для жителей города организовали шесть ночных экскурсий.

«Всего же в ноябрьском этапе «Открой#Моспром» приняли участие более 2,5 тыс. горожан, было проведено 110 экскурсий на промышленные предприятия Москвы», — отметил он.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, на заводе «Coca-Cola HBC Россия» посетители узнали, как производится напиток. На комбинате «Очаково» 29 ноября для участников была организована прогулка в темноте по действующему производству.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве с 1 ноября по 26 января пройдёт Фестиваль современного изобразительного искусства.

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