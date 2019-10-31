Фестиваль современного изобразительного искусства откроется 1 ноября в Москве
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На пяти выставочных площадках будут представлены более 250 произведений живописи, графики, скульптуры, инсталляции, арт-фото и цифрового искусства.
Серия выставок в ходе форума откроется под общим названием «Природа бинарности». Среди экспонатов — работы молодых авторов, их наставников и известных представителей современного искусства.
Ранее «Природу бинарности» показали в Санкт-Петербурге, Владимире, Калининграде, Тольятти и Ставрополе.
Телеканал «360» сообщал, что всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в Московской области.