Фестиваль современного изобразительного искусства откроется 1 ноября в Москве

Фестиваль современного изобразительного искусства будет проходить в Москве с 1 ноября по 26 января в рамках Всероссийского форума молодёжных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI». Об этом сообщают «Дни.ру».

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На пяти выставочных площадках будут представлены более 250 произведений живописи, графики, скульптуры, инсталляции, арт-фото и цифрового искусства. Серия выставок в ходе форума откроется под общим названием «Природа бинарности». Среди экспонатов — работы молодых авторов, их наставников и известных представителей современного искусства. Ранее «Природу бинарности» показали в Санкт-Петербурге, Владимире, Калининграде, Тольятти и Ставрополе. Телеканал «360» сообщал, что всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в Московской области.