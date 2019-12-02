В Новосибирске проводят проверку по факту смерти пятилетней девочки

Прокуратура Кировского района Новосибирска проводит проверку по факту смерти пятилетней девочки, сообщает Nation News.

Ребёнка обнаружили в квартире одного из домов. По предварительной информации, девочка скончалась от множественных телесных повреждений.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Прокуратура, со своей стороны, проверяет органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор матери двух детей, обвиняемой в побоях.