СМИ: В России предложили создать сеть дорог для медиков

В России предложили создать сеть дорог для медиков. Такую инициативу рассматривают в Минтрансе, сообщает ФАН со ссылкой на документ, являющийся продолжением нацпроекта «Безопасность на дорогах».

Для регионов, где нет медицинских центров, могут построить специальные трассы, ведущие в пункты скорой помощи. Между населёнными пунктами должна образоваться 15-минутная транспортная доступность на спецтранспорте в границах городских поселений и округов, 30-минутная — в сельской местности.

«Данные рекомендации следует учитывать при организации транспортного обслуживания объектов медицинской инфраструктуры (учреждений здравоохранения), а также при планировании дорожных работ в целях повышения уровня их доступности», — отмечается в документе.

Из методических рекомендаций также следует, что в случае необходимости нужно обеспечить проектирование и строительство автомобильных дорог (подъездных путей), обеспечивающих возможность доставки граждан от вертолётной площадки до медучреждения в течение не более 15 минут.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик в беседе с телеканалом «360» сообщил о планах по ремонту и строительству дорог на 2020 год.