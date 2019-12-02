В Ингушетии мужчина ранил трёх дорожных рабочих

В Ингушетии неизвестный мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета по дорожным рабочим, пострадали три человека. Об этом информирует пресс-служба МВД по Ингушетии.

По данным МВД инцидент произошёл в субботу днём.

Неизвестный в городе Назрань на Бакинской улице поссорился с работниками фирмы, которая занимается укладкой асфальтобетонного покрытия на федеральной трассе «Кавказ». В ходе конфликта он произвёл выстрелы из травматического оружия и скрылся с места происшествия.

«В результате с ранениями в медицинское учреждение обратились трое местных жителей в возрасте от 30 до 38 лет, один из пострадавших госпитализирован», — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся поиск подозреваемого.

Ранее kp.ru сообщало, что полиция Санкт-Петербурга арестовала водителя Lada Priora, который открыл стрельбу в воздух из окна машины во время движения в районе Московских ворот.