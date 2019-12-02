В Ингушетии мужчина ранил трёх дорожных рабочих
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- РИА Новости
По данным МВД инцидент произошёл в субботу днём.
Неизвестный в городе Назрань на Бакинской улице поссорился с работниками фирмы, которая занимается укладкой асфальтобетонного покрытия на федеральной трассе «Кавказ». В ходе конфликта он произвёл выстрелы из травматического оружия и скрылся с места происшествия.
«В результате с ранениями в медицинское учреждение обратились трое местных жителей в возрасте от 30 до 38 лет, один из пострадавших госпитализирован», — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся поиск подозреваемого.
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