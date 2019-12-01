В Карачаево-Черкесии задержали устроившего стрельбу мужчину

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Полицейские в Карачаево-Черкесии задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Черкесску задержали подозреваемого в стрельбе, произошедшей в одном из кафе города. Задержанный 24-летний житель села Чапаевского дал признательные показания», — указали в ведомстве.

Уточняется, что у задержанного изъяли травматический пистолет, который был направлен на исследование.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в одном из кафе Черкесска. Причиной стрельбы стала ссора. В результате произошедшего 19-летний мужчина был ранен в руку и ногу.

Ранее kp.ru сообщало, что полиция Санкт-Петербурга арестовала водителя Lada Priora, который открыл стрельбу в воздух из окна машины во время движения в районе Московских ворот.

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