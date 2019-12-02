Президент Татарстана направил соболезнования главе Забайкалья в связи с ДТП

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования губернатору Забайкальского края Александру Осипову в связи с аварией рейсового автобуса, в результате которой погибли 19 человек. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Уважаемый Александр Михайлович! От имени татарстанцев, от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате аварии с автобусом в Сретенском районе Забайкальского края», — заявил Минниханов в телеграмме.

По его словам, в Татарстане разделяют боль этой трагедии и просят передать пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее правоохранительные органы задержали организатора перевозок попавшего в аварию автобуса в Забайкалье.

Президент экспертного центра «Движение без опасности» и член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре в беседе с газетой «Известия» призвала вернуть техосмотр коммерческих пассажирских автобусов в ведение ГИБДД.

1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края рейсовый автобус упал с моста в замёрзшую реку. Погибли 18 пассажиров и водитель, ещё 22 человека пострадали.