Власти Забайкалья оценили состояние моста на месте ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал о состоянии участка дороги и моста, где произошло ДТП с пассажирским автобусом, жертвами которого стали 19 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

«Но эта дорога и этот мост — они в нормальном состоянии. И бордюрное ограждение пешеходной части моста, отделяющее от проезжей части, в нормальном состоянии. И само металлическое ограждение моста тоже, оно хоть уже и с возрастом, но крепкое», — ответил он на вопрос о возможном неудовлетворительном состоянии дороги.

Осипов также подчеркнул, что власти организовали необходимые проверки для установления и устранения факторов риска при пассажирских перевозках.

Ранее правоохранительные органы задержали организатора перевозок попавшего в аварию автобуса в Забайкалье.

Президент экспертного центра «Движение без опасности» и член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре в беседе с газетой «Известия» призвала вернуть техосмотр коммерческих пассажирских автобусов в ведение ГИБДД.

1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края рейсовый автобус упал с моста в замёрзшую реку. Погибли 18 пассажиров и водитель, ещё 22 пострадали.