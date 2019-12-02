Медведев посетит заключительное заседание Госдумы в 2019 году

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит заключительное пленарное заседание осенней сессии Госдумы 18 декабря, сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.
Медведев посетит заключительное заседание Госдумы в 2019 году
  • РИА Новости

«На заключительное заседание Государственной думы планируется, что придёт председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Это уже стало хорошей традицией», — приводит его заявление по итогам заседания Совета Госдумы ТАСС.

5 декабря Медведев в прямом эфире на телевидении подведёт итоги работы правительства в 2019 году и поставит новые задачи членам кабмина.

«Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет в 12:00 на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24» и «Звезда», а также на официальных аккаунтах правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

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