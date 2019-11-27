Медведев 5 декабря в прямом эфире расскажет о работе кабмина
- РИА Новости
«5 декабря Дмитрий Медведев в прямом эфире подведёт итоги года в интервью представителям 20 телеканалов первого и второго мультиплексов», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Отмечается, что в рамках интервью Медведев подведёт итоги социально-экономического развития и работы правительства в 2019 году. Также он расскажет об основных задачах, стоящих перед российским правительством.
«Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет в 12:00 на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24» и «Звезда». Также он будет транслироваться рядом радиостанций и на официальных аккаунтах кабмина во «ВКонтакте» и на YouTube.
Ранее в Кремле сообщили, что большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года.