Медведев 5 декабря в прямом эфире расскажет о работе кабмина

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на телевидении подведёт итоги работы правительства, а также расскажет об основных задачах кабмина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Медведев 5 декабря в прямом эфире расскажет о работе кабмина
  • РИА Новости

«5 декабря Дмитрий Медведев в прямом эфире подведёт итоги года в интервью представителям 20 телеканалов первого и второго мультиплексов», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Отмечается, что в рамках интервью Медведев подведёт итоги социально-экономического развития и работы правительства в 2019 году. Также он расскажет об основных задачах, стоящих перед российским правительством.

«Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет в 12:00 на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24» и «Звезда». Также он будет транслироваться рядом радиостанций и на официальных аккаунтах кабмина во «ВКонтакте» и на YouTube.

Ранее в Кремле сообщили, что большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года.

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