На конкурсе «Лидеры России» стартовали тесты специализации дистанционного этапа

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Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров сообщил о старте тестов специализации дистанционного этапа соревнования, передаёт газета «Взгляд».
На конкурсе «Лидеры России» стартовали тесты специализации дистанционного этапа
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Со 2 декабря в личных кабинетах участников доступны демотесты по трекам «Наука» и «Финансы и технологии».

«Для тех, кто подал заявку только на участие в основном конкурсе, дистанционный этап испытаний окончен. В середине декабря (12—13 декабря) они получат отчёты с результатами прохождения тестов. В личных кабинетах конкурсантов сегодня утром открылись демотесты по специализациям «Наука» и «Финансы и технологии». Основные тесты по этим трекам станут доступны с 00:01 3 декабря и завершатся 4 декабря в 23:59 времени того региона, от которого зарегистрировался участник», — рассказал Комиссаров.

«Тест управленческих компетенций в сфере охраны здоровья» по специализации «Здравоохранение» будет доступен для участников этого трека с 6 по 7 декабря.

Подробные отчёты с индивидуальными рекомендациями конкурсанты специализаций получат 12—13 декабря, как и участники основного конкурса. В полуфиналы треков будет допущено по 300 человек.

Ранее интернет-издание «ПолитЭксперт» сообщало, что в Москве победители конкурса «Лидеры России» открыли благотворительную акцию «Ёлка желаний».

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