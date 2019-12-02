В войсках ЮВО начался зимний период обучения

В войсках Южного военного округа начался зимний период обучения, сообщает телеканал «Звезда».

Запланированы лагерные сборы, полевые выходы, тактические и командно-штабные учения различного уровня.

Как рассказали в пресс-службе ЮВО, все учения задуманы как межвидовые, двусторонние, с привлечением разнородных сил.

Занятия состоятся более чем на 30 полигонах в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа, в Крыму.

Особое внимание планируется уделить подготовке к празднованию 75-летия Победы, а также проведению стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

Также будет продолжена практика проведения совместных тактических учений.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что морской тральщик «Железняков», противолодочный корабль «Ейск» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провели учения с подразделениями противовоздушной обороны ЮВО.