В Новгородской области возбудили дело по факту гибели двух детей

В Новгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей, сообщает Пятый канал.

Инцидент произошёл 1 декабря в одном из домов на улице Лавра Павлова в городе Боровичи.

По предварительной информации, родители обнаружили в квартире дочь и сына, которые находились без сознания. Позднее дети скончались в больнице.

«С привлечением специалистов следователями проверяется газовое и вентиляционное оборудование. Проведены дополнительные осмотры квартиры и других жилых помещений», — говорится в сообщении на сайте областного СУ СК России.

Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.

Следователи изучают все возможные версии случившегося. Назначены экспертизы и другие исследования.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало о гибели двух детей от отравления в Крыму.