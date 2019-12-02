В Новгородской области возбудили дело по факту гибели двух детей
- РИА Новости
Инцидент произошёл 1 декабря в одном из домов на улице Лавра Павлова в городе Боровичи.
По предварительной информации, родители обнаружили в квартире дочь и сына, которые находились без сознания. Позднее дети скончались в больнице.
«С привлечением специалистов следователями проверяется газовое и вентиляционное оборудование. Проведены дополнительные осмотры квартиры и других жилых помещений», — говорится в сообщении на сайте областного СУ СК России.
Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.
Следователи изучают все возможные версии случившегося. Назначены экспертизы и другие исследования.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало о гибели двух детей от отравления в Крыму.