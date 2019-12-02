Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР

Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тысячи нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, подготовлен проект, предусматривающий признание не действующими на территории страны нормативных правовых актов советского времени.

В списке 3709 документов, начиная от постановления Совета народных комиссаров от 10 июля 1923 года «О мерах борьбы с проказой». Последнее датируется 15 августа 1991 года и касается выплат полевых денег слушателям и курсантам высших и специальных средних учебных заведений МВД.

Как уточнили в Минюсте, отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус «действующие», но не применяющиеся на практике.

Ожидается, что принятие проекта позволит упорядочить и систематизировать законодательство.

В сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР с 1 января 2020 года в рамках «регуляторной гильотины».