Задержан подозреваемый в нападении на педиатра в Красноярском крае

Задержан мужчина, подозреваемый в нападении на педиатра в Красноярском крае, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл в Лесосибирске.

«Злоумышленник напал на педиатра в подъезде жилого дома, когда тот направлялся на вызов к маленькому пациенту. Избив его и отобрав мобильный телефон, неизвестный потребовал передать все имеющиеся денежные средства», — заявила Волк.

По её словам, денег у врача не оказалось и нападавший насильно повёл его к банкомату. Очки у педиатра были разбиты, поэтому он не смог ввести ПИН-код, и избиение продолжилось. Злоумышленник скрылся, когда рядом появились другие граждане.

«Пострадавший с многочисленными травмами был доставлен в отделение реанимации межрайонной больницы», — цитирует Волк сайт МВД России.

На место выехали следственно-оперативная группа и участковый уполномоченный полиции. По описанию свидетелей он узнал 36-летнего местного жителя, недавно освободившегося из мест лишения свободы.

Ориентировку передали полицейским нарядам. Через час мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Заведено уголовное дело.

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