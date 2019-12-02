В Астраханской области произошёл пожар на судне

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В МЧС заявили о возгорании на судне на территории Астраханского южного порта.
В Астраханской области произошёл пожар на судне
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

«В 11:27 (10:27 мск) поступило сообщение о загорании на судне на территории Астраханского южного порта», — сказал он.

Отмечается, что информации о пострадавших нет.

По имеющимся данным, пожару присвоен второй ранг.

Ранее в Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.

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