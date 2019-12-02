В Астраханской области произошёл пожар на судне

В МЧС заявили о возгорании на судне на территории Астраханского южного порта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

«В 11:27 (10:27 мск) поступило сообщение о загорании на судне на территории Астраханского южного порта», — сказал он.

Отмечается, что информации о пострадавших нет.

По имеющимся данным, пожару присвоен второй ранг.

Ранее в Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах.

В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.