В Астраханской области произошёл пожар на судне
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.
«В 11:27 (10:27 мск) поступило сообщение о загорании на судне на территории Астраханского южного порта», — сказал он.
Отмечается, что информации о пострадавших нет.
По имеющимся данным, пожару присвоен второй ранг.
Ранее в Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах.
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