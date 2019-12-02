В Минтрансе заявили о необходимости вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД
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- РИА Новости
Она подчеркнула, что в последние годы ситуация с коммерческими пассажирскими автобусами вызывает тревогу.
«Конечно, каждое происшествие — это совокупность факторов. Но если посмотреть статистику Госавтоинспекции, то видно, что значительное число ДТП происходит из-за ненадлежащего состояния транспортных средств», — отметила Агре.
Она напомнила, что в настоящее время техосмотр автобусов проводят частные операторы, аккредитованные Российским союзом автостраховщиков, и предложила вернуть эту процедуру в ведение ГИБДД.
По её мнению, согласно нынешним правилам, пассажирский коммерческий транспорт проверяют недостаточно строго и тщательно.
Ранее Госавтодорнадзор выявлял нарушения по итогам восьми из 17 проведённых проверок, проведённых в отношении организатора перевозок попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса.