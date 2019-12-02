В Минтрансе заявили о необходимости вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД

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Президент экспертного центра «Движение без опасности» и член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре в беседе с газетой «Известия» рассказала о необходимости усилить контроль за коммерческими пассажирскими перевозками и вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД.
В Минтрансе заявили о необходимости вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Она подчеркнула, что в последние годы ситуация с коммерческими пассажирскими автобусами вызывает тревогу.

«Конечно, каждое происшествие — это совокупность факторов. Но если посмотреть статистику Госавтоинспекции, то видно, что значительное число ДТП происходит из-за ненадлежащего состояния транспортных средств», — отметила Агре.

Она напомнила, что в настоящее время техосмотр автобусов проводят частные операторы, аккредитованные Российским союзом автостраховщиков, и предложила вернуть эту процедуру в ведение ГИБДД.

По её мнению, согласно нынешним правилам, пассажирский коммерческий транспорт проверяют недостаточно строго и тщательно.

Ранее Госавтодорнадзор выявлял нарушения по итогам восьми из 17 проведённых проверок, проведённых в отношении организатора перевозок попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса. 

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