Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества детских товаров

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Роспотребнадзор в преддверии Нового года и зимних каникул открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества детских товаров
  • РИА Новости

С 2 по 20 декабря специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра ответят на вопросы граждан относительно качества и безопасности детских товаров, а также дадут рекомендации по подбору новогоднего подарка.

Среди детских изделий, по которым можно будет получить ответ специалиста, — одежда, обувь, игрушки, сладкие подарки, карнавальные костюмы, пиротехника, а также услуги аниматоров и детских ёлок.

Операторы Единого консультационного центра будут осуществлять круглосуточный приём звонков и первичную консультацию, а по отдельным вопросам перенаправят в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Ранее интернет-издание kp.ru со ссылкой на данные интернет-опроса сообщало, какие подарки россияне чаще выбирают для новогодних поздравлений.

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