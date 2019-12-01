В Карелии трое погибли в аварии с участием лесовоза

В Карелии три человека погибли и ещё один получил травмы при столкновении двух легковых автомобилей с лесовозом, сообщили в республиканском МЧС России.

«Авария произошла на 371-м км трассы «Сортавала». Два легковых автомобиля столкнулись с лесовозом, погибли три человека», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс.

Ранее три человека погибли при столкновении автоцистерны и легкового автомобиля в Ханты-Мансийском автономном округе.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН призвал усилить работу над формированием у водителей законопослушного поведения для сокращения числа ДТП.

В частности, он предложил использовать больше социальной рекламы на федеральных телеканалах для пропаганды «езды за рулём по правилам».