Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

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Первая новейшая радиолокационная станция «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенанта Андрея Дёмина.
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
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«Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до 2 тыс. км до госграницы в режиме реального времени», — заявил он.

По его словам, станция, способная наблюдать за обстановкой на западном и южном воздушно-космических направлениях, будет вести разведку в постоянном режиме.

Дёмин уточнил, что РЛС будет фиксировать взлёт палубной авиации в водах Балтийского, Чёрного и Средиземного морей. Кроме того, она может засечь взлёт тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет и даже единичные пуски гиперзвуковых ракет. 

В конце октября были введены в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.

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