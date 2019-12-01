Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Первая новейшая радиолокационная станция «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенанта Андрея Дёмина.

«Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до 2 тыс. км до госграницы в режиме реального времени», — заявил он.

По его словам, станция, способная наблюдать за обстановкой на западном и южном воздушно-космических направлениях, будет вести разведку в постоянном режиме.

Дёмин уточнил, что РЛС будет фиксировать взлёт палубной авиации в водах Балтийского, Чёрного и Средиземного морей. Кроме того, она может засечь взлёт тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет и даже единичные пуски гиперзвуковых ракет.

В конце октября были введены в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.