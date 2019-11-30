Пензенского депутата исключили из ЕР за вождение в нетрезвом виде

Депутат законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин, задержанный сотрудниками полиции за вождение в нетрезвом виде, исключён из партии «Единая Россия» и фракции в региональном парламенте.

Об этом сообщили в областном отделении партии.

«Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понёс заслуженное наказание», — цитирует пресс-служба главу регионального заксобрания Валерия Лидина.

В «Единой России» отметили, что действия парламентария дискредитируют партию и депутатов местного парламента.

Ранее ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко в своём Instagram сообщил о задержании Вдонина за езду в нетрезвом виде. Он призвал исключить депутата из партии.

В конце мая чиновника Хакасии исключили из «Единой России» после нападения на журналиста телеканала «Россия 24».