СК начал проверку после обнаружения тела младенца в реке под Саратовом

Следственный комитет России начал проверку после обнаружения тела новорождённой девочки подо льдом реки в городе Красный Кут Саратовской области.

Как уточняет областное управление СК, днём 30 ноября дети обнаружили в реке Еруслан «предмет, вмёрзший в ледяное покрытие водоёма».

«Ребята позвали на помощь мужчину. Последний с использованием подручных средств извлёк изо льда тело новорождённой девочки без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

По предварительным данным, тело младенца находилось в реке около месяца.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после гибели в ванне пятимесячного младенца, которого няня оставила в ванной одного во время купания.

В октябре 2018 года «Крыминформ» передавало, что в Крыму вынесли приговор педиатру, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности новорождённому.