В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца
- РИА Новости
По предварительным данным, вечером 18 ноября на северо-западе Москвы няня во время купания двух младенцев оставила одного из них ненадолго без присмотра в наполненной водой ванне.
«Одного ребёнка отнесла в комнату, а второго оставила без присмотра в ванной... Когда женщина вернулась, ребёнок не подавал признаков жизни», — говорится в заявлении ведомства.
Несмотря на организованные реанимационные мероприятия, младенца не удалось спасти.
Няня была задержана, следствие начало проверку всех обстоятельств произошедшего.
В октябре на Сахалине возбудили дело по факту смерти подопечной интерната от полученных в ванне ожогов.
В апреле URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе задержали мужчину, обвиняемого в истязании двухлетнего ребёнка своей сожительницы.