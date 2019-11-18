В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

По предварительным данным, вечером 18 ноября на северо-западе Москвы няня во время купания двух младенцев оставила одного из них ненадолго без присмотра в наполненной водой ванне.

«Одного ребёнка отнесла в комнату, а второго оставила без присмотра в ванной... Когда женщина вернулась, ребёнок не подавал признаков жизни», — говорится в заявлении ведомства.

Несмотря на организованные реанимационные мероприятия, младенца не удалось спасти.

Няня была задержана, следствие начало проверку всех обстоятельств произошедшего.

В октябре на Сахалине возбудили дело по факту смерти подопечной интерната от полученных в ванне ожогов.

В апреле URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе задержали мужчину, обвиняемого в истязании двухлетнего ребёнка своей сожительницы.